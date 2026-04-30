Дерипаска подал новый иск в Англии к экс-главе ВЭБа

Дерипаска подал иск в суд Англии с оспариванием оценки Трехгорной мануфактуры

Бизнесмен Олег Дерипаска и его кипрская структура Filatona Trading направили в Высокий суд Англии и Уэльса новый иск с требованием компенсировать им ущерб за завышенную оценку стоимости Трехгорной мануфактуры. Ответчиком по нему является экс-замминистра финансов России и бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин, пишут «Ведомости».

Поводом для иска стал документ, который сторона Чернухина представила ранее в британский суд в качестве обоснования стоимости Трехгорной мануфактуры. Представитель российского бизнесмена назвал эту бумагу подложной, добавив, что экс-замминистра пытался взыскать на ее основании с Дерипаски дополнительные 300 миллионов долларов. Теперь тот потребовал компенсировать понесенный ущерб, однако в каком размере — пока неизвестно. Детали будут позднее, отметил источник.

Собственником Трехгорной мануфактуры с 2002 года являлась компания «Базэл», принадлежащая Дерипаске через кипрскую Navio Holdings. Так продолжалось на протяжении 15 лет, пока в Лондон не переехал Чернухин. Там он стал предъявлять права на компанию Navio и утверждать, что предприятие было их общей собственностью с Дерипаской. Также экс-глава ВЭБа подал к нему иск в международный арбитражный суд Лондона. Тот счел претензии обоснованными, и обязал Дерипаску выплатить бывшему замминистра финансов России компенсацию в размере 95 миллионов долларов.

Однако затем связанная с Чернухиным юрфирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan подала новый иск к бизнесмену, потребовав от него уже 395 миллионов на основании одного документа. Этот спор истец уже проиграл.

В начале апреля 2026-го стало известно, что Дерипаска в британском суде потребовал от разведывательного подразделения компании CT Group и ее экс-сотрудников сообщить природу происхождения документа, в котором указывалась завышенная стоимость мануфактуры (и на основании которого с него требовали дополнительные 300 миллионов долларов). Данные сведения были поддельными, указывал он.