Дом Александра Петрова прибавил в цене

«Звездач»: Цена дома Александра Петрова выросла до более чем 95 миллионов рублей

Загородная недвижимость актера Александра Петрова в Подмосковье прибавила в цене. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, изначально стоимость дома в элитном коттеджном поселке «Ильинские холмы» между Рублевкой и Новой Ригой составляла минимум 55-80 миллионов рублей. Между тем в апреле нынешнего года минимальная цена аналогичных объектов там выросла до 95 миллионов рублей, а максимальная достигла 380 миллионов рублей.

Внутри двухэтажного коттеджа артиста площадью 500 квадратных метров обустроены несколько спален, кухня с двумя винными холодильниками, кабинет, гардеробная и терраса метражом 80 «квадратов».

О том, что Петров купил новый дом для семьи, стало известно в начале прошлого года. Петров отмечал, что ему нравится атмосфера в поселке и близость леса.