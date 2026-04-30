ЕК пригрозила санкциями компаниям третьих стран за закупку зерна в Донбассе

ЕК заявила о готовности ввести санкции за закупки зерна в Донбассе и Новороссии

Еврокомиссия (ЕК) предупредила о готовности ввести санкции против физлиц и юрлиц третьих стран за покупку зерна в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Анвара аль-Ануни.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о споре Израиля и Украины из-за судна, предположительно, поставившего в порт Хайфы зерно из Донбасса и Новороссии. Аль-Ануни указал, что подобные действия могут закончиться санкциями в отношении физических и юридических лиц.

Один из послов стран Европы уже направил свое обращение в МИД Израиля по данной теме, добавил представитель Еврокомиссии. Он также напомнил тезис ЕК о готовности всячески оказывать давление на Россию.

Ранее израильский импортер «Ценципер» заявил, что вынужден отложить разгрузку судна с зерном, которое было доставлено с новых территорий России. Поставщику придется искать новый порт для загрузки, отметили там.

Данное решение продиктовано опасениями принимающей стороны относительно введения санкций со стороны Евросоюза, сообщил телеканал N12. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук расценил это как «победу» Киева.