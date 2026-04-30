13:10, 30 апреля 2026Мир

Израиль объяснил отказ принять российское судно с зерном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильский импортер пшеницы сообщил о вынужденной отсрочке разгрузки судна с зерном, доставленным с новых территорий России, которое, по утверждению украинской стороны, было украдено у Киева. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

«В свете израильского кризиса с Украиной по поводу зерна импортер "Ценципер" объявил о вынужденной отсрочке разгрузки судна, пришвартованного в порту Хайфы», — сказано в сообщении. Отмечается, что поставщику теперь придется искать другой порт для разгрузки.

По данным телеканала, такое решение связано с серьезными опасениями относительно возможных санкций со стороны Европейского союза (ЕС).

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц за разгрузку российского зерна в порту Хайфы.

15 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару и предъявил претензии по поводу покупки зерна из России.

