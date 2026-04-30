02:12, 30 апреля 2026Мир

Элитную школу Le Sallay для русских закрыли прямо перед концом учебного года
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российско-французская школа Le Sallay, созданная для детей русскоязычных эмигрантов, объявила о своей финансовой несостоятельности незадолго до завершения учебного года. Об этом сообщил основатель школы Сергей Кузнецов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Основатель школы сообщил о ее финансовой несостоятельности, отметив, что проект был создан в непростой период — накануне пандемии COVID-19 и на фоне международных кризисов, а окончательно на ситуацию, по его словам, повлияла война в Иране.

После объявления о закрытии родители и преподаватели школы выразили недовольство руководством. Учительница Анастасия Москалева заявила, что занятия были отменены всего за 10 минут до их начала через сообщение в чате. По словам сотрудников, ученики также неожиданно узнали о завершении учебного года и отмене выпускного.

Основатель школы, в свою очередь, сообщил, что на момент получения авансовых платежей руководству не было известно о грядущем банкротстве. Решение о расторжении контрактов, по его утверждению, было принято оперативно.

Ранее в России опечалились из-за решения Франции по Дню победы. Глава дипмиссии в республике Алексей Мешков отметил, что Париж уже несколько лет не зовет Россию.

    Последние новости

    В России оценили разговор Путина и Трампа

    В Финляндии заявили о преследовании сторонников мира с Россией

    Элитную школу для русских закрыли прямо перед концом учебного года

    В России допустили вступление Германии в конфликт на стороне Украины

    29-летний чиновник наелся лекарств для повышения потенции перед визитом невесты и не выжил

    Два соседа России получат «уничтожителей» С-400 раньше США

    Стали известны подробности о дроне НАТО после подачи сигнала бедствия над Черным морем

    Трамп допустил сокращение американского контингента в Германии

    Российских алиментщиков начнут ловить по-новому

    В США указали на бессмысленность трат Запада на Украину

    Все новости
