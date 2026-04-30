Элитную школу для русских закрыли прямо перед концом учебного года

Элитную школу Le Sallay для русских закрыли прямо перед концом учебного года

Российско-французская школа Le Sallay, созданная для детей русскоязычных эмигрантов, объявила о своей финансовой несостоятельности незадолго до завершения учебного года. Об этом сообщил основатель школы Сергей Кузнецов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Основатель школы сообщил о ее финансовой несостоятельности, отметив, что проект был создан в непростой период — накануне пандемии COVID-19 и на фоне международных кризисов, а окончательно на ситуацию, по его словам, повлияла война в Иране.

После объявления о закрытии родители и преподаватели школы выразили недовольство руководством. Учительница Анастасия Москалева заявила, что занятия были отменены всего за 10 минут до их начала через сообщение в чате. По словам сотрудников, ученики также неожиданно узнали о завершении учебного года и отмене выпускного.

Основатель школы, в свою очередь, сообщил, что на момент получения авансовых платежей руководству не было известно о грядущем банкротстве. Решение о расторжении контрактов, по его утверждению, было принято оперативно.

