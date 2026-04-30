Флотилия с гумпомощью для сектора Газа подала сигнал SOS

«Глобальная флотилия Сумуда» с гумпомощью для сектора Газа подала сигнал SOS

Объединение активистов «Глобальная флотилия Сумуда» (GSF) заявило, что экипаж судов был вынужден подать сигнал бедствия после того, как к их кораблям подошли военные катера с вооруженными людьми, представившимися израильскими военными, которые, по их словам, угрожали оружием. Об этом говорится в заявлении организаторов в Telegram-канале.

«К нашим лодкам приблизились военные скоростные катера, назвавшиеся "израильскими", которые направили лазеры и полуавтоматическое штурмовое оружие», — говорится в сообщении.

В результате связь между лодками была подавлена, был подан сигнал SOS.

В сентябре прошлого года одно из судов «Глобальной флотилии Сумуда» подверглось атаке дрона на пути в сектор Газа. Мишенью стал один из ключевых кораблей флотилии — Family Boat. На борту судна под флагом Португалии находились члены управляющего комитета GSF.