Фотографирующий предприятия ТЭК россиянин повстречался с ФСБ

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который делал фотографии предприятий ТЭК. Об этом пишет ТАСС.
Он передавал сделанные фотографии и координаты предприятий Киеву. По версии следствия, мужчина сам вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины. Россиянин также передавал ему планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства в Краснодарском и Ставропольском крае.
В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).
Ранее сообщалось, что в Пензенской области осудят подростка по делу о госизмене.