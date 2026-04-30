Фотографирующий предприятия ТЭК россиянин повстречался с ФСБ

В Краснодаре ФСБ задержала мужчину за госизмену

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который делал фотографии предприятий ТЭК. Об этом пишет ТАСС.

Он передавал сделанные фотографии и координаты предприятий Киеву. По версии следствия, мужчина сам вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины. Россиянин также передавал ему планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства в Краснодарском и Ставропольском крае.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

