Грузовик засосало под асфальт в российском городе

«Mash на Мойке»: Грузовик с песком ушел под землю в Любани

В Любани Ленинградской области грузовик с песком засосало под асфальт. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, груженое транспортное средство ушло под землю минувшей ночью у выезда на Московское шоссе. Местные жители утверждают, что по полосе, где застряла машина, нельзя ни пройти ни проехать, из-за чего там образовалась серьезная пробка.

Ранее сообщалось, что в селе Заозерном Хабаровского края машина скорой помощи, которая приехала на вызов к роженице, провалилась в глубокую яму во дворе дома. Вызволять авто пришлось при помощи соседского УАЗа.