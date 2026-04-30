Изнасиловавшего девочку педофила поймали через 37 лет на другом конце света

На Филиппинах поймали педофила из США, который изнасиловал семилетнюю девочку в 1989 году. Об этом сообщает New York Post.

69-летнего Тома Талмаджа арестовали в четверг, 23 апреля, в провинции Кавите, где он проживал в последние годы. Преступника удалось вычислить благодаря анализу образцов ДНК с места преступления. По данным следствия, 37 лет назад Талмадж заманил девочку к себе в машину около боулинга в округе Хиллсборо, штат Флорида, надругался над ней, а потом высадил.

Арестовать Талмаджа по горячим следам не удалось. Он бежал из США и почти 40 лет скрывался на другом конце света. Неизвестно, чем он занимался на Филиппинах, но у него был собственный дом.

В данный момент решается вопрос о его экстрадиции в США. Пожилого мужчину обвиняют в изнасиловании ребенка, похищении с целью изнасилования и других преступлениях.

