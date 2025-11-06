Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:00, 6 ноября 2025Из жизни

Педофил инсценировал свое похищение и скрывался 13 лет

В США арестовали преступника, который инсценировал свое похищение в 2012 году
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Moore Police Department

В США арестовали педофила, который инсценировал свое похищение 13 лет назад и скрывался от властей под вымышленным именем. Об этом сообщает NBC News.

44-летний уроженец штата Оклахома Энтони Леннон впервые попал под суд за хранение детской порнографии в 2008 году. Приятель случайно обнаружил в памяти его компьютера 50 гигабайтов фото и видеоматериалов с насилием над детьми. В 2010 году Леннон признал себя виновным и получил условный срок. Однако в 2012 году у него снова нашли детскую порнографию. Преступнику предъявили восемь новых обвинений.

11 марта 2012-го владелец отеля, где работал Леннон, сообщил в полицию, что он пропал. В комнате преступника обнаружили следы крови, один ботинок и пуговицы от рубашки. Кроме того, исчезли все деньги Леннона. Полиция пришла к выводу, что его похитили, однако следователи Службы маршалов США установили, что похищение было инсценировано.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

После этого Леннона не могли найти много лет. Первые зацепки появились в 2020-м, когда он попытался купить зарядку для телефона онлайн. Два года спустя свидетель заявил, что видел Леннона на некой конференции недалеко от Далласа, штат Техас. В 2025 году следователям удалось установить, что Леннон поступил в колледж в штате Нью-Йорк под вымышленным именем. Ему удалось получить свидетельство о рождении и удостоверение личности на имя Джастина Филлипса. Также преступник дважды пытался получить паспорт на это же имя, но не смог.

В четверг 30 октября его арестовали. Леннон предъявил документы на чужое имя, однако его опознали по отпечаткам пальцев. В данный момент неизвестно, в какой тюрьме он находится. Генеральная прокуратура Оклахомы пока отказывается комментировать арест Леннона.

Ранее сообщалось, что в США приговорили к пяти годам тюрьмы насильника, который инсценировал свою смерть, чтобы избежать суда. Николаса Алавердяна арестовали за надругательства над двумя девушками, совершенные в 2008 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    В ЕС захотели перенаправить средства гражданского назначения на оборону

    Овечкин забросил юбилейную шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

    Одно простое действие пальцем поможет отличить отек от лишнего веса

    Охотник заблудился в лесу и выживал там 20 дней

    Мужчины и женщины вспомнили о лучших некогда полученных секс-советах

    Оставшиеся в живых после ракетного удара ВС РФ морпехи 35-й бригады ВСУ вышли на связь

    Дело о многомиллиардном хищении из банка направили в суд

    Военкор рассказал о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском

    Популярный антибиотик показал неожиданный эффект на организм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости