14:23, 30 апреля 2026

Крис Дженнер ответила на критику неудачной пластики фразой «все просто завидуют»

Телезвезда Крис Дженнер заявила, что критика ее пластики основана на зависти
Мария Винар

Кадр: Khloe Kardashian / YouTube

Американская телезвезда и бизнесвумен Крис Дженнер ответила на критику неудачной пластики фразой «все просто завидуют». Размышлениями на данную тему она поделилась в подкасте своей дочери Хлои Кардашьян.

70-летняя знаменитость резко отреагировала на слухи о том, что она осталась недовольна подтяжкой лица за 100 тысяч долларов (примерно 7,5 миллиона рублей). «Сейчас все пишут, что я ненавижу свою подтяжку лица, что я очень зла и в ярости на своего врача Стивена Левина. Это совершенно не соответствует действительности. Это откровенная ложь. Я люблю свою подтяжку лица. Я обожаю своего врача. Я им просто одержима. Один из самых талантливых и удивительных людей, которых я когда-либо встречала», — заявила Дженнер.

В своей речи предпринимательница также отметила, что негативные комментарии о ее новой внешности основаны на зависти хейтеров. Дженнер считает, что не обязана обсуждать процедуру с посторонними людьми. «Ни за что на свете я не собиралась говорить о подтяжке лица. Я занималась своими делами. Я летала в Париж, была на девичнике Лорен Санчес. Прекрасно проводила время. Но потом вдруг СМИ начали публиковать все эти фотографии с заголовками "О боже, посмотрите на ее линию подбородка, посмотрите на ее шею, посмотрите на нее то, посмотрите на нее это"», — посетовала телезвезда.

Ранее сообщалось, что Крис Дженнер на фото без фильтров после неудачной пластики сравнили с Майклом Джексоном.

