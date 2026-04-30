Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 30 апреля 2026

Раскрыты способы вербовки наемников из Латинской Америки в ВСУ

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вербовку латиноамериканских наемников в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут через социальные сети. Об этом говорится в расследовании «Ленты.ру» об участии иностранных военных из Латинской Америки в украинском конфликте на стороне ВСУ.

«Вербовка латиноамериканцев активно ведется через социальные сети — прежде всего через прямые эфиры в TikTok. В них вербовщики рассказывают об условиях службы, характере задач, предлагают вступить в конкретные подразделения и обещают помощь с логистикой и документами», — отмечается в материале.

По итогам исследования стало известно, что соцсети используют в том числе официальные структуры Украины. Например, центр набора иностранцев в ВСУ публикует интервью с наемниками, которые уже успели повоевать, а также видео с описанием подразделений, куда ведется вербовка.

При этом посредниками часто выступают частные охранные компании, кадровые и туристические агентства. Это позволяет проводить набор иностранных наемников скрытно.

Ранее был раскрыт маршрут наемников из Колумбии на Украину. По данным источника, их часто принимают на границе Польши и Украины, везут в части, а затем их следы теряются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Дилеры захотели ввести тотальный контроль за всеми машинами в России

    В поведении бойцов ВСУ стали замечать странности

    В сети восхитились фото 57-летней Светланы Бондарчук в чулках

    ВСУ выпустили дроны по Крыму

    Стало известно о роскошной яхте жены министра обороны Украины

    Ракету-носитель «Союз-5» запустили с Байконура

    В Финляндии заявили об унижении ЕС из-за «клоуна» Каллас

    Зеленского призвали прислушаться к словам Мерца об уступках

    Российский боец снес дом с украинскими операторами БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok