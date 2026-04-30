Раскрыты способы вербовки наемников из Латинской Америки в ВСУ

«Лента.ру»: Вербовку латиноамериканских наемников в ВСУ ведут через соцсети

Вербовку латиноамериканских наемников в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут через социальные сети. Об этом говорится в расследовании «Ленты.ру» об участии иностранных военных из Латинской Америки в украинском конфликте на стороне ВСУ.

«Вербовка латиноамериканцев активно ведется через социальные сети — прежде всего через прямые эфиры в TikTok. В них вербовщики рассказывают об условиях службы, характере задач, предлагают вступить в конкретные подразделения и обещают помощь с логистикой и документами», — отмечается в материале.

По итогам исследования стало известно, что соцсети используют в том числе официальные структуры Украины. Например, центр набора иностранцев в ВСУ публикует интервью с наемниками, которые уже успели повоевать, а также видео с описанием подразделений, куда ведется вербовка.

При этом посредниками часто выступают частные охранные компании, кадровые и туристические агентства. Это позволяет проводить набор иностранных наемников скрытно.

Ранее был раскрыт маршрут наемников из Колумбии на Украину. По данным источника, их часто принимают на границе Польши и Украины, везут в части, а затем их следы теряются.