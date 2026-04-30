16:20, 30 апреля 2026

Леопард в поисках возлюбленной отправился за розовыми цветами в России

Леопард пошел за самкой и попал в фотоловушку на фоне цветов рододендрона
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Самец дальневосточного леопарда, видимо, пошел по пятам за возлюбленной и оказался рядом с цветами рододендрона. Снимки пятнистого «жениха» публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram.

За несколько дней до его появления на этом же месте была замечена грациозная самка дальневосточного леопарда. Ее смогли запечатлеть на фоне рододендрона, вот-вот начавшего цвести розовыми цветками. В тот момент в заповеднике заявили: «Атмосфера располагает к романтике, и, возможно, самка направляется на свидание».

Уже сейчас около розовых цветков заметили взрослого самца дикой кошки. На фотографиях видно, что он оставил свое «послание» — поскреб с запаховой меткой. Тем самым леопард заявил о себе остальным обитателям леса, в том числе его потенциальным «невестам».

«Мы очень ждем продолжения этой романтичной истории», — заявили специалисты. Также они надеются, что она закончится появлением «пятнистых детишек». Главное, чтобы послание дошло до адресата, с юмором добавили в заповеднике.

Ранее еще один леопард устроил лихой брейк-данс на листве и удачно попал в кадр. Тем временем редчайшему полосатому «журналисту» неизвестные подбросили новости и сенсации.

