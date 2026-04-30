11:40, 30 апреля 2026

Медведев раскрыл число заключивших контракты для отправки на СВО россиян

Елена Торубарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

За четыре месяца 2026 года 127 тысяч россиян заключили контракты с Министерством обороны РФ для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Их число раскрыл зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

«В 2026 году уже на сегодняшнюю дату 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы», — обозначил Медведев.

По его данным, еще 10 тысяч россиян заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях.

Медведев напомнил, что за весь 2025 год заключили контракты и отправились в зону проведения СВО 450 тысяч россиян.

Ранее президент России Владимир Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах СВО. Позднее Медведев говорил о том, что для победы России нужно немало сделать на фронте и в тылу.

