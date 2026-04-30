12:08, 30 апреля 2026Россия

Медведев словами «не дай Бог» высказался о ядерном оружии

Медведев: Ядерная триада России поддерживается в надлежащем состоянии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ядерная триада РФ поддерживается в надлежащем состоянии, но не дай Бог увидеть использование ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Не дай нам Бог, конечно, стать свидетелями подобных событий, но исключать их нельзя и готовиться к ним нужно. Именно для этого у нас, в нашей стране, и существует триада ядерных стратегических сил. И она поддерживается, как принято говорить, в надлежащем состоянии», — пояснил он.

По словам политика, узел противоречий с ядерным оружием, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, на данный момент очень тугой.

В феврале 2025 года Медведев заявил, что ядерный апокалипсис неизбежен, если противники России продолжат попытки нанести ей стратегическое поражение. По его словам, важно понять, что контакты и консультации между государствами ценнее «надувания щек».

