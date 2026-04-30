21:06, 30 апреля 2026Россия

Медведев высказался о «реальной угрозе» для России

Медведев назвал оснащение дронов реактивными двигателями реальной угрозой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmitry Medvedev's Secretariat / Reuters

Оснащение беспилотников реактивными двигателями становится реальной угрозой. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими в Ленинградском военном округе.

«Приходят на смену обычным двигателям реактивные двигатели. Естественно, дроны летят быстрее. Вы знаете, к чему это все приводит, это реальная угроза и для государства, и для населения», — сказал он.

По его словам, уже через пять лет беспилотная промышленность «изменится до неузнаваемости».

Ранее Медведев сравнил текущее время с периодом перед Первой мировой войной. «Нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти — перед тридцатыми годами, которые предшествовали Второй мировой войне», — высказался он.

