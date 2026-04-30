Мощнейшие в истории ливни обрушатся на российский регион

Синоптик Паршина: Самые сильные ливни в истории пройдут в Краснодарском крае

Мощнейшие в истории ливни обрушатся на Краснодарский край. Об этом предупредила жителей российского региона ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, ее слова передает РИА Новости.

«Наисильнейшие ливни прогнозируются в Краснодарском крае 2 мая, и, скорее всего, эти осадки будут самыми сильными за всю историю метеорологических наблюдений», — спрогнозировала синоптик.

Метеоролог добавила, что в целом ливни на черноморском побережье будут идти с 1 по 4 мая. Однако только 2 мая дожди окажутся беспрецедентно сильными.

Ранее Паршина заявила, что четверг, 30 апреля, будет последним днем, когда в Москве пойдет мокрый снег. До 9 мая таких осадков больше не ожидается, в следующие дни они тоже маловероятны, подчеркнула специалистка. Синоптик отметила, что в целом последний месяц весны порадует москвичей хорошей погодой, несмотря на незначительные осадки в первые дни.