Москвичам дали прогноз по снегу

Синоптик Паршина: Мокрый снег в Москву больше не вернется

Мокрый снег больше не вернется в Москву — четверг, 30 апреля, станет последним днем с этим видом осадков. Такой прогноз дала жителям столицы ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, ее слова передает РИА Новости.

«Сегодня в Москве пройдет последний мокрый снег на этой неделе. До 9 мая его точно не ожидается, да и дальше он идти не должен», — заявила синоптик.

Метеоролог добавила, что в целом последний месяц весны порадует москвичей хорошей погодой, несмотря на незначительные осадки в первые дни.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что с 30 апреля в Москву вернется солнечная погода. Также в столице начнет постепенно теплеть. Уже к воскресенью, 3 мая, столбики термометров могут показать 18 градусов тепла.