Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:24, 30 апреля 2026Экономика

Москвичей предупредили о закрытии ряда станций метро

В Москве до 8 мая будет закрыт участок метро от «Строгино» до «Пятницкого шоссе»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве с четверга, 30 апреля, по пятницу, 8 мая, будет закрыт ряд станций Арбатско-Покровской линии метрополитена. Об этом жителей столицы предупредили в пресс-службе городского Дептранса.

Речь идет об участке синей ветки от станции «Строгино» до «Пятницкого шоссе». В ведомстве пояснили, что поезда не будут ходить из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии. На это время, уточнили в Дептрансе, для жителей и гостей столицы будут ходить бесплатные автобусы KM2 и KM1 — на последнем удастся доехать от «Пятницкого шоссе» до «Тушинской» Таганско-Краснопресненской линии и обратно.

В ведомстве пассажиров призвали выбирать альтернативные маршруты и планировать поездки заранее.

Ранее стало известно, что 4 и 9 мая в Москве временно ограничат движение по нескольким улицам и набережным в центре города из-за мероприятий, которые связаны с проведением парада Победы. Так, в вышеуказанные дни перекроют Гончарную, Софийскую, Раушскую, Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую, Устьинскую, Подгорскую набережные, Старую и Болотную площади, а также Ветошный и Фалеевский переулки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok