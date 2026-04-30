Москвичей предупредили о закрытии ряда станций метро

В Москве до 8 мая будет закрыт участок метро от «Строгино» до «Пятницкого шоссе»

В Москве с четверга, 30 апреля, по пятницу, 8 мая, будет закрыт ряд станций Арбатско-Покровской линии метрополитена. Об этом жителей столицы предупредили в пресс-службе городского Дептранса.

Речь идет об участке синей ветки от станции «Строгино» до «Пятницкого шоссе». В ведомстве пояснили, что поезда не будут ходить из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии. На это время, уточнили в Дептрансе, для жителей и гостей столицы будут ходить бесплатные автобусы KM2 и KM1 — на последнем удастся доехать от «Пятницкого шоссе» до «Тушинской» Таганско-Краснопресненской линии и обратно.

В ведомстве пассажиров призвали выбирать альтернативные маршруты и планировать поездки заранее.

Ранее стало известно, что 4 и 9 мая в Москве временно ограничат движение по нескольким улицам и набережным в центре города из-за мероприятий, которые связаны с проведением парада Победы. Так, в вышеуказанные дни перекроют Гончарную, Софийскую, Раушскую, Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую, Устьинскую, Подгорскую набережные, Старую и Болотную площади, а также Ветошный и Фалеевский переулки.