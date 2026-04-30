В Москве на машину Прохора Шаляпина рухнуло дерево

Автомобиль певца и шоумена Прохора Шаляпина пострадал во время непогоды, обрушившейся на Москву на текущей неделе. Об этом артист рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Во время снегопада китайский кроссовер Lixiang Шаляпина был припаркована во дворе дома, на него упало дерево. По словам певца, с проблемой помогли местные дворники. Артист отметил, что не переживает из-за случившегося. «У меня полная страховка. Ну, упала ветка, ничего страшного», — заключил он.

Отмечается, что Шаляпин приобрел Lixiang в октябре 2025 года за девять миллионов рублей. Салон авто полностью покрыт кожей, имеет функцию массажа, а также располагает душем, холодильником и микроволновкой.

Ранее сообщалось, что в Москве дерево упало на автомобиль рэпера Славы Марлоу. Артист опубликовал фото рядом с поврежденной машиной.