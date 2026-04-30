19:46, 30 апреля 2026

На Пекинском автосалоне продали самый дорогой автомобиль BYD

Yangwang U9 Xtreme за 220 миллионов рублей побил рекорд автосалона в Пекине
Марина Аверкина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Компания BYD сообщила, что на Пекинском международном автосалоне ее электрокар Yangwang U9 Xtreme был продан почти за 20 миллионов юаней (около 220 миллионов рублей). Модель стала самым дорогим серийным автомобилем компании на данный момент, пишет CarNewsChina.

Глобальный тираж U9 Xtreme составит всего 30 единиц. Один экземпляр доставили на выставку, и глава BYD Ван Чуаньфу лично вручил новому владельцу ключи от автомобиля. Генеральный менеджер по связям с общественностью группы BYD Ли Юньфэй уже назвал эту сделку самой дорогой за всю историю мероприятия.

Высокая цена оправдана техническими характеристиками автомобиля, заявленная мощность которого превышает 3000 лошадиных сил. Он построен на 1200-вольтовой электрической архитектуре, имеет полностью активную подвеску DiSus‑X и усиленные карбон-керамические тормозные диски.

Электрокар и до автосалона успел громко заявить о себе. На Северной петле Нюрбургринга U9 Xtreme проехал круг за 6 минут 59,157 секунды, возглавив категорию серийных электромобилей. Кроме того, он обновил рекорды трасс в Чжучжоу, Чжухае, Чэнду и Шанхае.

В этом году на автосалоне бренд Yangwang показал и вторую новинку — четырехместный роскошный внедорожник U8L, который позиционируется как соперник Mercedes-Maybach GLS 600. Его ориентировочная цена превышает 1,3 миллиона юаней (около 14,2 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что сенаторы США инициировали тотальную блокировку импорта машин и запчастей из Китая. Законопроект подразумевает не только автомобильную продукцию, произведенную в Китае, но и машины, комплектующие и софт, созданные в сотрудничестве с китайскими предприятиями или в других странах, признанных враждебными.

