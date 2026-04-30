13:59, 30 апреля 2026

На российского пилота возложили вину за инцидент с перевозившим 189 пассажиров самолетом

Суд дал два года пилоту Ряполову за жесткую посадку в аэропорту Сочи в 2024 году
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Подольский городской суд вынес приговор командиру экипажа пассажирского самолета за жесткую посадку в аэропорту Сочи в августе 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Московской области.

Пилот Олег Ряполов признан виновным по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Он получил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Ему также запрещено управлять воздушным транспортом сроком на 3 года.

На борту самолета Boeing 737 российской авиакомпании Smartavia находилось 189 пассажиров. 18 августа 2024 года он выполнял рейс Санкт-Петербург — Сочи. При посадке в аэропорту Сочи воздушное судно прочесало хвостом землю.

Вину за жесткую посадку суд возложил на командира Ряполова. Как следует из приговора, он совершил действия, которые привели к посадке самолета с вертикальной перегрузкой 2,81 g с касанием хвостовой части фюзеляжа со взлетно-посадочной полосой, что привело к множественным механическим повреждениям. Ущерб оценен в 622,5 миллиона рублей.

Ряполов свою вину не признал, выдвинул версию о технической неисправности воздушного судна и опасности ухода на второй круг.

