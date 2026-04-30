20:01, 30 апреля 2026

На янтарном комбинате в Калининградской области нашли отпечаток доисторического листа

Антонина Черташ
Кадр: ambercombine.ru

На Калининградском янтарном комбинате в куске янтаря обнаружили отпечаток листа ископаемого дуба, которому, по оценкам специалистов, от 40 до 50 миллионов лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Редкий образец, получивший название «Янтарный лист», был найден в Приморском карьере области. На поверхности самоцвета размером 5,8 на 2,1 сантиметра остался четкий слепок листа, который, по мнению ученых, относится к эпохе Эоцена. В те времена климат был влажным и теплым, а в Евразии росли вымершие виды дуба — псевдокастанея или дримейя. Слепки, по словам специалистов, считаются редкостью, куда чаще в янтаре находят инклюзы — включения флоры и фауны. «Рисунок прожилок отпечатался под действием смолы и застыл», — пояснила специалист-геммолог комбината Анна Дугина.

Лист доисторического дуба, скорее всего, случайно упал на вязкую смолу рядом с хвойным деревом, после чего был придавлен и законсервирован. Ученые отмечают, что сам лист был крупнее фрагмента янтаря, и его видовую принадлежность определили по характерному мелкому жилкованию. Камень вскоре войдет в коллекцию музея комбината.

В 2025 году в Калининграде изготовили кокошник из тысячи элементов янтаря возрастом около 50 миллионов лет. Отмечается, что головной убор весом 243 грамма собрали из 1145 янтарных деталей.

