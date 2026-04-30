На Западе рассказали о трудностях дружбы мировых лидеров с Трампом

NYT: Главы европейских государств устали угождать Трампу

Западные политики все чаще испытывают трудности в попытках сохранить хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом из-за его военной кампании в Иране. Как пишет The New York Times (NYT), стратегия угождения американскому лидеру перестала работать.

Долгое время канцлер Германии Фридрих Мерц делал все возможное, чтобы понравиться Трампу. Однако на этой неделе его терпение иссякло. Политик высказал вслух истинное мнение о стратегических просчетах американского плана ведения войны, чем вызвал гнев Белого дома.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в этом месяце, что он «сыт по горло» Трампом, жалуясь, что война привела к росту цен на энергоносители для британцев. Он также конфликтовал с Трампом из-за ограничений на использование американцами британских баз в военных целях.

Премьер Италии Джорджа Мелони разозлила президента, вмешавшись в его словесную перепалку с Папой Львом XIV по поводу войны. Мелони, долгое время считавшаяся ключевым союзником Трампа в Европе, встала на сторону понтифика.

Американское издание отмечает, что теперь иностранным лидерам все чаще приходится делать выбор между умиротворением хозяина Белого дома и интересами собственных граждан. Мерц стал последним примером такого конфликта, продемонстрировав, что готов жертвовать отношениями с Вашингтоном ради принципиальной позиции.

Ранее стало известно, что европейские лидеры опасаются перерастания конфликта Трампа с Ираном в полноценный политический кризис для Европейского союза. По словам президента Европейского экономического и социального комитета Симуса Боланда, затраты на энергоносители сказываются на продуктах питания, транспорте и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода.

Боланд отметил, что с политической точки зрения это создает почву для недоверия — не только к национальным правительствам, но и к способности европейских институтов защитить граждан от внешних потрясений. Он подчеркнул, что это рискует усилить поддержку более протекционистских или ориентированных на внутренние интересы подходов.