Нарколог объяснил рост запоев и отравлений суррогатами на майских праздниках

Нарколог Исаев: На майских праздниках растет риск острых интоксикаций алкоголем

Майские праздники традиционно сопровождаются ростом обращений за наркологической помощью — по нагрузке они сопоставимы с новогодними каникулами, сообщил врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев. Почему так происходит, он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Причина кроется в сочетании нескольких факторов: длительные выходные, изменение привычного ритма жизни и устойчивые культурные сценарии отдыха, где алкоголь воспринимается как норма, полагает специалист.

Главная проблема, по мнению врача, не столько разовые эпизоды, сколько регулярное употребление в течение нескольких дней подряд. Даже «легкие» напитки в таких условиях дают значительную суммарную дозу этанола, указал Исаев. На фоне теплой погоды, обезвоживания и физической активности опьянение может нарастать быстрее, а контроль снижаться, что увеличивает риск острых интоксикаций, добавил он.

«Отдельная группа состояний связана с так называемыми "затяжными" эпизодами употребления. Несколько дней подряд с минимальными трезвыми промежутками уже могут приводить к формированию абстинентного синдрома. В этих случаях возрастает риск тяжелых осложнений, алкогольные психозы, включая алкогольный делирий, который развивается на 2-3 сутки после прекращения употребления», — поделился нарколог.

Суррогатные отравления в целом встречаются реже, чем, например, в 90-е годы, однако в праздники их число может увеличиваться за счет несертифицированного алкоголя, покупок «с рук» или употребления технических жидкостей у людей с зависимостью, обозначил эксперт.

Это, конечно, наиболее опасные ситуации с риском тяжелого поражения организма вплоть до летального исхода Руслан Исаев психиатр-нарколог

Врач также отметил, что весной в целом отмечается некоторое увеличение употребления алкоголя. По его словам, это связано как с психофизиологическими факторами — астенией, колебаниями настроения после зимы, — так и с ростом социальной активности, ведь алкоголь нередко используется как способ быстрее «включиться» в общение или изменить свое состояние.

«В итоге именно сочетание длительных выходных, снижения контроля и сезонной уязвимости приводит к росту отравлений и обострений. Клинически значимым сигналом остаются симптомы отмены: тревога, бессонница, тремор, сердцебиение после нескольких дней употребления. В таких случаях, как и в случаях острых отравлений, нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью», — заключил психиатр.

