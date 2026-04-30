Врач предупредила россиян о развивающихся из-за злоупотребления шашлыком заболеваниях

Эндокринолог Одерий: Злоупотребление шашлыками грозит обострением панкреатита

Злоупотребление шашлыками может привести к развитию серьезных заболеваний, предупредила эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий. Об этом врач рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Большое количество жирного мяса за один прием может вызывать тяжесть, вздутие, изжогу и общий дискомфорт. Особенно это актуально для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ. Переедание шашлыка может спровоцировать обострение панкреатита или холецистита», — предупредила Одерий.

Кроме того, регулярное злоупотребление шашлыком, особенно из жирного мяса, может приводить к набору веса и развитию метаболических нарушений. А избыток в рационе насыщенных жиров, содержащихся в мясе, может спровоцировать повышение уровня липопротеинов низкой плотности, что, в свою очередь, увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов.

Врач добавила, что при жарке мяса на открытом огне образуются потенциально канцерогенные вещества — гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. Их количество возрастает, когда жир контактирует с пламенем и когда мясо подгорает.

«Длительное и частое употребление сильно прожаренного или обугленного мяса связывают с повышенным риском некоторых онкологических заболеваний, однако речь идет именно о регулярном воздействии, а не о разовых эпизодах», — предостерегла Одерий.

Ранее россиян предупредили о штрафах за готовку шашлыка во дворе. За жарку шашлыка в необорудованном месте могут взыскать от 5 до 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима — до 10-20 тысяч рублей.

