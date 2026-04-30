Назван объем взаимной торговли между Россией и Казахстаном

10:44, 30 апреля 2026

Министр Кошербаев: объем торговли РФ и Казахстана превысил 27 млрд долларов
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

По итогам 2025 года объем взаимной торговли между Россией и Казахстаном превысил 27 миллиардов долларов. Об этом рассказал министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, который находится в Казахстане с официальным визитом, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Министр рассказал, что в настоящее время реализуются совместные проекты, «что подтверждает высокий уровень экономической связанности наших стран». Кошербаев рассказал, что во время переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества по ряду направлений. В том числе речь шла о транспорте и логистике, промышленности, цифровизации, а также взаимодействии в культурно-гуманитарной сфере.

В феврале 2026 года Россия довела импорт мороженого из Казахстана до рекордной с прошлого лета суммы. Поставки достигли 3,6 миллиона долларов. Это почти вдвое больше, чем в феврале 2025-го. В июле 2025 года речь шла почти о пяти миллионах. Россия является крупнейшим покупателем казахстанского мороженого. На нее приходится 68 процентов данного экспорта. Кроме того, 19 процентов уходит в Киргизию, а 7 процентов — в Узбекистан.

