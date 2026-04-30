Назван процент отдыхающих на майские праздники россиян

Экономист Беляев: Отдыхать на майских праздниках будут лишь 10 % россиян

Несмотря на то, что в мае есть нерабочие праздничные дни, в этот период будет работать большинство россиян, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Приблизительный процент отдыхающих он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Будут работать на майские праздники абсолютно все, кто работает на производстве, связанном с непрерывным циклом. Это железная дорога, это металлургическое производство, это шахты, крупные заводы — они не останавливаются. Частники сейчас стараются работать все дни. Транспортники, медработники, правоохранительные органы будут работать, то есть фактически все госслужащие», — высказался экономист.

Руководство коммерческих структур, связанных с торговлей, в лучшем случае предоставит своим труженикам сокращенный рабочий день, полагает он.

«Не работать будут государственные чиновники, не работают учебные заведения. То есть можно сказать, что работать будет вся страна, а не работать будут, я так прикидываю, не больше 10 процентов», — поделился Беляев.

