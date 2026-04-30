Названы самые модные цвета одежды на лето

15:47, 30 апреля 2026Ценности

Vogue: Розовая и сиреневая одежда будет самой модной летом 2026 года
Алина Гостева
Фото: Victoria Fox / Shutterstock / Fotodom

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные цвета одежды на лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, в теплом сезоне наиболее актуальными окажутся розовый, сиреневый, персиково-оранжевый и пудрово-желтый. Данные оттенки выбрали для своих коллекций известные бренды, в том числе Gucci, Valentino, Balenciaga и Stella McCartney.

В то же время в тренде будут предметы гардероба кобальтового и красного цветов и облачно-белого оттенка Cloud Dancer («Облачный танцор» — прим. «Ленты.ру»), который международный исследовательский институт Pantone объявил главным цветом 2026 года.

Ранее в апреле редакторы журнала Vogue назвали самый модный головной убор 2026 года.

    Последние новости

    Зеленский ответил на предложение о перемирии на 9 мая

    В России резко обрушились продажи машин одной отечественной марки

    Сотни тысяч пчел-убийц покусали сотрудников полиции

    Многомиллионный иск певицы Долиной к мошенникам передали в другой суд

    Ракете «Ангара» потребовалось 316 объектов инфраструктуры

    Бакальчук объявил о начале продаж продуктов в «М.Видео»

    Популярная российская блогерша назвала извлеченный после ареста главный урок

    Названы лучшие города России для семейного отдыха

    В США отца и дочь уличили в афере с полотнами культовых художников

    Замок Галкина описали тремя словами

    Все новости
