Небензя обвинил три западных государства в провокации

Небензя: США, Франция и Великобритания провоцируют гонку ядерных вооружений

США, Франция и Великобритания провоцируют гонку ядерных вооружений своими действиями. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Нельзя не отметить, что действия всех трех западных государств: Соединенных Штатов, Франции и Великобритании, обладающих ядерным оружием, впрямую провоцируют гонку ядерных вооружений», — отметил постпред России.

По его словам, Франция и Британия открыто объявили о наращивании ядерных арсеналов, в то время как США готовы немедленно расширить свой потенциал и возобновить ядерные испытания по первому приказу, так как Вашингтон избавился от договорных ограничений.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко также заявил, что наращивание Британией и Францией их ядерных сил ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений.