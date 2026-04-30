19:43, 30 апреля 2026Мир

Небензя обвинил три западных государства в провокации

Небензя: США, Франция и Великобритания провоцируют гонку ядерных вооружений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

США, Франция и Великобритания провоцируют гонку ядерных вооружений своими действиями. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Нельзя не отметить, что действия всех трех западных государств: Соединенных Штатов, Франции и Великобритании, обладающих ядерным оружием, впрямую провоцируют гонку ядерных вооружений», — отметил постпред России.

По его словам, Франция и Британия открыто объявили о наращивании ядерных арсеналов, в то время как США готовы немедленно расширить свой потенциал и возобновить ядерные испытания по первому приказу, так как Вашингтон избавился от договорных ограничений.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко также заявил, что наращивание Британией и Францией их ядерных сил ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений.

