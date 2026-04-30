Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:15, 30 апреля 2026

Обнародован перечень миллиардного состояния бывшего первого замглавы Минобороны России

У Цаликова при обыске нашли $22,3 тыс., ₽10 млн и на счетах ₽33,5 млн
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

У бывшего первого замглавы Минобороны России Руслана Цаликова хотят изъять в доход государства несколько домов, автопарк и миллионы рублей наличными. Перечень его состояния публикует Baza.

Из недвижимости у экс-чиновника огромный особняк в подмосковной деревне Раздоры, квартира в Раменках, три земельных участка с домами в деревне Шульгино Московской области, коммерческое помещение на Ходынском бульваре, квартира в ЖК премиум-класса «Событие» на улице Сергея Бондарчука и еще 14 коммерческих помещений в Москве, Владивостоке, Ставропольском крае.

В автопарке семьи Цаликова Toyota Land Cruiser 300, мотоцикл Harley-Davidson FLHTCUTG, трицикл Harley-Davidson, Toyota Camry, Honda Odyssey, Genesis GV80, TANK GWM, Toyota Land Cruiser 150, Geely Monjaro.

Кроме этого, правоохранители обнаружили внушительные суммы наличными на банковских счетах самого Цаликова, его родных и доверенных граждан. На счетах самого экс-замминистра находится 33,5 миллиона рублей, а при обысках изъяли наличными 10 миллионов рублей и 22,3 тысячи долларов. На счетах его сына Заура лежат почти 180 миллионов рублей, на счетах дочери Юлии — около 16,9 миллиона рублей. На счетах аффилированных компаний — порядка 200 миллионов рублей.
Еще 370 миллионов рублей хранил у себя связанный с Цаликовым предприниматель Тимур Исаков.

Иск о конфискации всего этого имущества поступил в Никулинский суд Москвы. Иск оценивается на семь миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok