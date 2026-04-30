11:06, 30 апреля 2026Силовые структуры

Обнародовано решение для расправившегося с девочкой в Новосибирске иностранца-нелегала

В Новосибирске арестован иностранец, убивший 3-летнюю девочку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Новосибирске Центральный районный суд арестовал 28-летнего иностранца забившего насмерть трехлетнюю дочь своей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он заключен под стражу на два месяца.

По данным правоохранителей, все произошло 27 апреля. Тогда фигурант избил девочку. Он нанес ей не менее пяти ударов по лицу, не менее трех ударов по голове, а потом бросил ее на матрас и кулаком ударил по голове. Ребенка госпитализировали. От полученных ударов она не выжила.

Ранее сообщалось, что фигурант, его сожительница и ребенок — граждане сопредельного государства. Они приехали в РФ в декабре прошлого года и заселились в съемную квартиру. Из всех троих только женщина находилась в стране легально.

    Последние новости

    Зеленский отреагировал на идею о перемирии на 9 Мая

    Россия вошла в число самых крупных поставщиков чипсов

    В России назвали важным разговор Путина и Трампа

    Руферов связали с атакой беспилотников по российскому городу

    Россиян предупредили об атаке мошенников с помощью СМС

    Россиянин поставил на голы в Лиге чемпионов и выиграл 500 тысяч рублей

    78-летний актер рассказал о результатах пяти лет лечения от рака

    Производитель смартфонов добился рекордного роста прибыли

    Пессимизм российской промышленности снизился

    Определен простой способ профилактики диабета

    Все новости
