Обнародовано решение для расправившегося с девочкой в Новосибирске иностранца-нелегала

В Новосибирске арестован иностранец, убивший 3-летнюю девочку

В Новосибирске Центральный районный суд арестовал 28-летнего иностранца забившего насмерть трехлетнюю дочь своей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он заключен под стражу на два месяца.

По данным правоохранителей, все произошло 27 апреля. Тогда фигурант избил девочку. Он нанес ей не менее пяти ударов по лицу, не менее трех ударов по голове, а потом бросил ее на матрас и кулаком ударил по голове. Ребенка госпитализировали. От полученных ударов она не выжила.

Ранее сообщалось, что фигурант, его сожительница и ребенок — граждане сопредельного государства. Они приехали в РФ в декабре прошлого года и заселились в съемную квартиру. Из всех троих только женщина находилась в стране легально.

