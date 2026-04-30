Олимпийская чемпионка назвала идеального спортсмена для работы в Госдуме

13:54, 30 апреля 2026

Чемпионка ОИ Ишмуратова назвала Тихонова идеальным спортсменом для Госдумы
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Светлана Ишмуратова. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка (ОИ) по биатлону Светлана Ишмуратова назвала идеального спортсмена для работы в Госдуме. Ее слова приводит Sport24.

Ишмуратова заявила, что это должен быть тот, кто научит всех любить Родину. В качестве примера она привела четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. «Он так всех критикует, так все правильно говорит, поэтому, учитывая все заслуги, ему самое место в Госдуме», — добавила спортсменка.

Ранее Тихонов назвал единственного спортсмена, который устраивает его в качестве депутата Госдумы. По словам бывшего биатлониста, это двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Среди заседающих в Госдуме бывших спортсменов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Светлана Журова и Николай Валуев.

