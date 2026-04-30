13:45, 30 апреля 2026

Опоссумы стали врагами захвативших США питонов

Антонина Черташ
Фото: Jürgen & Christine Sohns / Globallookpress.com

Ученые в штате Флорида, США, неожиданно вовлекли опоссумов, на которых охотятся питоны, в войну против гигантских змей. Об этом сообщает USA Today.

В то время как темные тигровые питоны — инвазивный вид, захвативший Флориду, — уже истребили почти всех местных енотов и рысей, опоссумы стали для рептилий неожиданными врагами. Ученые надевают на зверьков GPS-ошейники, и, когда питон заглатывает такого опоссума, передатчик продолжает работать внутри хищника. Такой необычный способ борьбы уже помог ликвидировать 18 крупных особей. Исследователи планируют «вооружить» ошейниками не менее 40 опоссумов к концу лета.

Идея своеобразного троянского коня для питонов родилась случайно. В 2022 году зоологи изучали поведение мелких млекопитающих и пометили нескольких опоссумов трекерами — но когда животные исчезали, сигнал продолжал идти уже из желудков змей. Эту особенность решено было использовать.

«Мы не подставляем этих животных под удар, опасность уже существует, мы лишь документируем происходящее», — заявил менеджер заповедника Crocodile Lake Джереми Диксон.

Каждый ошейник, который не стесняет движений зверька и работает до двух лет, обходится в 190 долларов (около 17 100 рублей), что позволяет не жалеть потерю устройства.

Экологи признают, что это — едва ли не единственный реальный шанс сдержать полчища питонов, которые сократили популяции енотов на 99 процентов, а опоссумов — на 98 процентов.

Ранее департамент здравоохранения штата Флорида выпустил официальное предупреждение о недопустимости употребления в пищу мяса питонов. Исследование, проведенное на 487 особях, выявило критически высокое содержание ртути в мясе этих рептилий.

