Силовые структуры
09:08, 30 апреля 2026

Отец убитой на Кубани девочки рассказал о роковой случайности

Отец убитой на Кубани девочки рассказал, что подозреваемый не был с ней знаком
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Отец убитой 11-летней школьницы в поселке Стрелка Краснодарского края рассказал о роковой случайности в день ее исчезновения. Этим он поделился с KP.RU.

По его словам, сначала его дочь шла по улице с подругой, а потом побежала домой не по обычному маршруту, а по обходному пути. Мужчина также рассказал, что его дочь не была знакома с подозреваемым и причина его преступления неизвестна. «Что могло стать причиной убийства, мы даже не догадываемся. За что он ее так», — отметил отец.

Девочка пропала 24 апреля. Она вышла из дома в поселке Стрелка на прогулку, но обратно так и не вернулась. Ребенка искали четыре дня, а 29 апреля нашли без признаков жизни. Тогда же задержали и подозреваемого в расправе над ней — им оказался 31-летний житель соседнего поселка. Он во всем сознался.

    Последние новости

    Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на Россию на фоне разговора Путина и Трампа об СВО

    Самолет с десятками пассажиров на борту едва не столкнулся с беспилотником при посадке

    В атакованном ВСУ российском городе начали отменять занятия в вузах

    США углубили военное сотрудничество с союзником вопреки словам Трампа

    Врач назвала простой тест для предсказания продолжительности жизни

    Стоимость нефти взлетела до максимума за четыре года

    Страны ЕС сменили стратегию по интеграции Украины

    В ВСУ пожаловались на проблемы с перехватом российских «Гераней»

    Кофемолка с сюрпризом стоила россиянке 9 лет свободы

    Звезда популярного российского шоу захотел поучаствовать в оргии

    Все новости
