21:17, 30 апреля 2026Мир

Пентагон призвал Европу «взять на себя бремя» помощи Украине

Хегсет: Европа должна оплачивать военную помощь Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Военную помощь Украине должны оплачивать страны Европы, поскольку для них угроза «намного ближе». С таким призывом обратился глава Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил.

Сенатор Энгес Кинг показал таблицу, на которой отображено сокращение помощи Украине со стороны США и увеличение расходов Европы. «Почему мы бросаем Украину на произвол судьбы?» — задал он вопрос.

«Это прекрасная таблица. Считаю, что именно этого мы и хотим. Мы хотим, чтобы Европа активизировалась, финансировала и брала на себя бремя. Они богатые страны. Если это настолько важно для Европы, то европейским странам следует за это платить. В этом и заключается политика администрации [США]», — ответил министр.

Ранее Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет намерение добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. «В конечном счете президент Трамп верит, что должна быть мирная сделка», — сказал он.

