Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:25, 30 апреля 2026Бывший СССР

Пипа пожаловалась на усложнение разводов на Украине

Пипа: На Украине бракоразводный процесс может сильно усложниться из-за нового ГП
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Bymuratdeniz / Shutterstock / Fotodom  

На Украине может сильно усложниться бракоразводный процесс. Об этом заявила депутат Верховной Рады Наталья Пипа, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Она рассказала, что причиной этого станет новый Гражданский кодекс Украины. Она выразила мнение, что изменения в законодательстве содержат устаревшие подходы.

«Когда люди разводятся, им дают полгода на "подумать" — и это точно советская практика. Вместо того чтобы решить этот вопрос, его только усложняют», — подчеркнула Пипа.

Ранее Пипа оскорбила память советских солдат, сражавшихся с нацистами во Второй мировой войне. Она назвала их подонками в комментарии в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok