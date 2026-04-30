Пипа пожаловалась на усложнение разводов на Украине

Пипа: На Украине бракоразводный процесс может сильно усложниться из-за нового ГП

На Украине может сильно усложниться бракоразводный процесс. Об этом заявила депутат Верховной Рады Наталья Пипа, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Она рассказала, что причиной этого станет новый Гражданский кодекс Украины. Она выразила мнение, что изменения в законодательстве содержат устаревшие подходы.

«Когда люди разводятся, им дают полгода на "подумать" — и это точно советская практика. Вместо того чтобы решить этот вопрос, его только усложняют», — подчеркнула Пипа.

Ранее Пипа оскорбила память советских солдат, сражавшихся с нацистами во Второй мировой войне. Она назвала их подонками в комментарии в соцсетях.