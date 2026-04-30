Власти согласились не штрафовать транспортные компании из-за проблем с учетом

«Ъ»: Минтранс признал проблемы с «ГосЛоге» и согласился повременить со штрафами

Российские транспортные компании, которые не по своей вине не смогли зарегистрироваться в государственном реестре экспедиторов на платформе «ГосЛог», будут избавлены от штрафов с 1 мая. Об этом со ссылкой на Минтранс пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве указали, что условием для продолжения транспортно-экспедиционной деятельности является соблюдение срока подачи уведомления о включении в реестр, то есть успеть надо до 30 апреля.

Поправки с требованием регистрации были приняты в июне прошлого года, а вступили в силу с марта. Новые нормативы предусматривают штрафы для тех, кто не зарегистрировался, в размере от трех до пяти тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тысяч рублей — для организаций.

Однако участники рынка столкнулись с тем, что при подаче уведомления в течение 15 минут сроки его рассмотрения затягиваются. Гендиректор Pontis Expedition Андрей Зелинский объяснил, что компания отправила заявку в начале апреля, но даже сейчас ведомство не дошло до нее, на рассмотрении все еще мартовские уведомления.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов подчеркнул, что отсутствие официальной позиции регулятора критически важно для экспедитора, ведь формально он с 1 мая без регистрации в реестре лишается права работать. Если крупный бизнес в состоянии оспорить возможные судебные взыскания, то остальным перевозчикам придется столкнуться с крупными штрафами, на борьбу с которыми придется потратить много сил без гарантированного результата.

Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский добавил, что существуют риски и со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), которая может не признавать разъяснения Минтранса и трактовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. Из-за этого компании могут потерять клиентов, которые постараются минимизировать риски налоговых потерь.

При этом, по его словам, к настоящему времени в реестре находится незначительное число компаний, все потребности рынка они закрыть не смогут. К какому моменту регулятор сможет обработать все заявки, и в чем причина задержек по-прежнему непонятно.

Ранее ассоциация «АвтоГрузЭкс» предупредила, что введение системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) и обязательного досмотра грузов при внутрироссийской доставке приведет к новым издержкам перевозчиков, что будет перенесено в рост тарифов на доставку грузов.