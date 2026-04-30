06:10, 30 апреля 2026Наука и техника

Популярный напиток оказался защитником кишечника от воспаления

Екатерина Графская
Фото: Lesha Petrov / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что один из основных компонентов чая пуэр может защищать кишечник от воспаления и восстанавливать его барьерную функцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Речь идет о теабраунине — веществе, образующемся в процессе ферментации чая пуэр. В эксперименте на мышах с моделью язвенного колита его применение уменьшало повреждение кишечника, снижало потерю веса и улучшало общее состояние животных. Также вещество усиливало работу клеток, отвечающих за выработку защитной слизи, которая покрывает стенки кишечника и предотвращает проникновение вредных бактерий.

Дополнительно исследование показало, что теабраунин влияет на состав микробиоты: он способствует росту «полезных» бактерий и подавляет микроорганизмы, связанные с воспалением. Это помогало восстановить баланс кишечной среды и поддерживать нормальную работу пищеварительной системы.

Авторы отмечают, что эффект связан с воздействием на молекулярные механизмы, отвечающие за защиту слизистой оболочки кишечника. По их мнению, теабраунин может рассматриваться как перспективный компонент функционального питания.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление комбучи улучшает чувствительность к инсулину.

