12:56, 24 марта 2026Наука и техника

Популярный напиток оказался необычайно полезен для обмена веществ

F&F: Регулярное употребление комбучи улучшает чувствительность к инсулину
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KK_face / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление комбучи — ферментированного напитка на основе чая, известного как чайный гриб, — может улучшать чувствительность к инсулину и влиять на работу генов, связанных с обменом веществ. К такому выводу пришли авторы клинического исследования, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте участвовали 36 взрослых: часть — с нормальным весом, часть — с ожирением. В течение восьми недель они ежедневно пили по 200 миллилитров комбучи. До и после вмешательства у участников оценивали метаболические показатели, воспаление, окислительный стресс, а также активность генов в жировой ткани.

Выяснилось, что у людей с ожирением напиток был связан с улучшением показателя инсулинорезистентности (HOMA-IR). Кроме того, ученые зафиксировали повышение активности гена ADIPOQ, который участвует в регуляции чувствительности к инсулину и обмена жиров. Также наблюдались изменения ряда маркеров воспаления и окислительного стресса.

При этом эффект комбучи оказался неодинаковым: метаболические и воспалительные реакции различались у людей с ожирением и без него. Это указывает на то, что влияние напитка может зависеть от исходного состояния организма.

Авторы связывают обнаруженные эффекты с высоким содержанием полифенолов — антиоксидантных соединений, образующихся в процессе ферментации чая. Однако исследование было небольшим и не включало контрольную группу, поэтому для окончательных выводов необходимы более масштабные работы.

Ранее ученые выяснили, что матча ослабляет приступы чихания при аллергии.

