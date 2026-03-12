Популярный напиток оказался способен уменьшать симптомы аллергии

npj: Матча ослабляет приступы чихания при аллергии

Японские ученые обнаружили, что порошковый зеленый чай матча может ослаблять один из самых неприятных симптомов аллергического ринита — приступы чихания. Неожиданно оказалось, что напиток действует не через иммунную систему, как большинство противоаллергических средств, а через нервные механизмы, управляющие рефлексом чихания. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Science of Food.

В эксперименте ученые использовали мышей с моделью аллергического ринита, у которых вызывали симптомы сенной лихорадки. Животным регулярно давали экстракт чая матча, после чего проверяли их реакцию на аллерген. Оказалось, что у мышей, получавших чай, частота приступов чихания значительно снижалась по сравнению с контрольной группой.

При этом исследователи не обнаружили заметных изменений в основных иммунных механизмах аллергии. Уровень иммуноглобулина E (IgE), активность тучных клеток и накопление воспалительных клеток практически не изменились. Это означало, что матча действует по другому механизму, не подавляя саму аллергическую реакцию.

Дополнительные анализы показали, что чай влияет на активность нейронов в стволе мозга, связанных с рефлексом чихания. У животных с аллергией активность гена c-Fos, служащего маркером работы этих нейронов, резко возрастала. После приема матчи она снижалась почти до нормального уровня.

По мнению авторов работы, это указывает на то, что матча может подавлять нервные сигналы, запускающие чихание, и потенциально стать дополнительным натуральным средством для облегчения симптомов аллергического ринита.

