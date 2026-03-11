Привычный напиток назвали помощником в борьбе с воспалением

Nutrients: Кофе способствует подавлению воспалительных процессов в организме

Ученые выяснили, что обычный кофе может участвовать в подавлении воспалительных процессов в организме. В новом исследовании показано, что сваренный кофе и некоторые содержащиеся в нем вещества способны воздействовать на белок-рецептор NR4A1, который участвует в регуляции реакции клеток на стресс и воспаление. Работа опубликована в Nutrients.

Ранее в эпидемиологических исследованиях употребление кофе связывали с более низкой смертностью и меньшим риском возрастных заболеваний, однако молекулярные механизмы этого эффекта оставались не до конца понятными. Новая работа позволяет частично объяснить, как именно компоненты напитка могут влиять на организм.

Исследователи изучили, как кофе и его основные соединения взаимодействуют с рецептором NR4A1. В экспериментах анализировались вещества, характерные для кофейных зерен, включая кофейную, феруловую и хлорогеновую кислоты, а также пара-кумаровую кислоту, кахвеол и кафестол. Результаты показали, что эти соединения способны связываться с NR4A1 и менять активность клеточных процессов, зависящих от этого рецептора.

Авторы отмечают, что NR4A1 играет важную роль в реакции организма на стресс и воспаление. Когда активность этого рецептора изменяется, это может влиять на работу генов и белков, связанных с воспалительными процессами. При этом разные вещества действовали по-разному. Основные полифенолы кофе демонстрировали выраженное взаимодействие с рецептором, тогда как кофеин и хинная кислота проявляли более слабую и непостоянную активность.

