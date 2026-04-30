13:22, 30 апреля 2026Мир

Президент Ирана предрек США провал

Пезешкиан: Попытки США ввести морскую блокаду обречены на провал
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки США ввести морскую блокаду против Тегерана «обречены на провал». Его слова передает агентство Mehr.

«Любая попытка ввести морскую блокаду и ограничения противоречит международному праву, идет вразрез с интересами стран региона и обречена на провал», — отметил политик.

При этом Пезешкиан подчеркнул, что ответственность за любую нестабильность в Персидском заливе будет лежать на США и Израиле.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не снимут морскую блокаду с Ирана до достижения соглашения по иранской ядерной программе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

