Президент Ирана предрек США провал

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки США ввести морскую блокаду против Тегерана «обречены на провал». Его слова передает агентство Mehr.

«Любая попытка ввести морскую блокаду и ограничения противоречит международному праву, идет вразрез с интересами стран региона и обречена на провал», — отметил политик.

При этом Пезешкиан подчеркнул, что ответственность за любую нестабильность в Персидском заливе будет лежать на США и Израиле.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не снимут морскую блокаду с Ирана до достижения соглашения по иранской ядерной программе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.