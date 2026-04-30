Приемная дочь звезды «Коломбо» покончила с собой

Приемная дочь звезды «Коломбо» Питера Фалька покончила с собой в возрасте 60 лет

Приемная дочь звезды сериала «Коломбо» Питера Фалька Жаклин покончила с собой в возрасте 60 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, женщина ушла из жизни 27 апреля, ее тело было найдено в собственном доме. Жаклин была одной из двух приемных дочерей Фалька и его жены Элис Мэйо. Пара прожила в браке 16 лет.

Затем актер женился снова — на коллеге по культовому сериалу Шире Жениз, которая снималась там в качестве приглашенной звезды. Питер Фальк скончался 24 июня 2011 года от болезни Альцгеймера.

