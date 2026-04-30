Путин выразил надежду на поддержку Кадырова жителями Чечни на выборах

Путин надеется, что жители Чечни поддержат Кадырова на выборах главы республики

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что народ Чечни поддержит Рамзана Кадырова на предстоящих выборах в республике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Скоро очередной выборный период, надеюсь, что жители республики поддержат вас», — заявил Путин, отметив, что под руководством Кадырова ситуация в Чечне кардинально поменялась в лучшую сторону.

Кадыров со своей стороны пообещал, что, если жители Чечни поддержат его на выборах, он продолжит оставаться «верным пехотинцем» Путина.

29 апреля Путин встретился с Кадыровым и обсудил социально-экономическую ситуацию в республике.