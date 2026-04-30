00:32, 30 апреля 2026

Путин выразил надежду на поддержку Кадырова жителями Чечни на выборах

Путин надеется, что жители Чечни поддержат Кадырова на выборах главы республики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что народ Чечни поддержит Рамзана Кадырова на предстоящих выборах в республике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Скоро очередной выборный период, надеюсь, что жители республики поддержат вас», — заявил Путин, отметив, что под руководством Кадырова ситуация в Чечне кардинально поменялась в лучшую сторону.

Кадыров со своей стороны пообещал, что, если жители Чечни поддержат его на выборах, он продолжит оставаться «верным пехотинцем» Путина.

29 апреля Путин встретился с Кадыровым и обсудил социально-экономическую ситуацию в республике.

