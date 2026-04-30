Раскрыт план российских заключенных о побеге и захвате СИЗО

Суд приговорил 2 россиян за подготовку к побегу из СИЗО

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор двоим гражданам России, которые, находясь в СИЗО-1 Забайкальского края, планировали взять в заложники сотрудников, а потом сбежать. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Одному из них назначили 15 лет лишения свободы. С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательный приговор составил 20 лет. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальные годы будет в колонии строгого режима. Второго фигуранта приговорили к 10 годам, а с учетом предыдущего приговора он проведет в местах лишения свободы 17 лет. Он также первые пять лет будет в тюрьме, а остальные годы — в колонии строгого режима.

По версии следствия, осужденные вступили в сговор для совершения побега. Целью было не только освобождение, но и захват заложника из числа сотрудников, применение опасного для жизни насилия, а также другие преступления террористической направленности.

Мужчины изучили расположение камер, время смены постовых, способы выхода, а также нашли запрещенные предметы — самодельные ножи, заточенные металлические прутья из арматуры, саморез с кустарной рукоятью, которые планировали использовать для расправы над сотрудниками и их устрашения. Однако их замысел был пресечен правоохранителям.

Выяснилось, что один из осужденных в камере оправдывал и пропагандировал террористическую деятельность и пытался вовлечь сокамерников в терроризм.

