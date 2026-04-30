Экономика
01:56, 30 апреля 2026

Раскрыт регион с размером пенсии более 40 тысяч рублей

На Чукотке средний размер пенсии в марте составил 42 тысячи рублей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Чукотском автономном округе в марте 2026 года средний размер пенсии превысил 40 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики.

В среднем пенсионеры на Чукотке в марте получили 42 015 рублей. В других регионах размер пенсии не превышал 40 тысяч рублей. При этом отмечается, что в марте 2025 года в этом регионе жители Чукотского АО получали в среднем пенсию в размере 38,2 тысячи рублей. Таким образом, за год сумма выросла на 3,7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в 2027 году работающим пенсионерам пересчитают пенсии.

    Последние новости

    В России оценили разговор Путина и Трампа

    В Финляндии заявили о преследовании сторонников мира с Россией

    Элитную школу для русских закрыли прямо перед концом учебного года

    В России допустили вступление Германии в конфликт на стороне Украины

    29-летний чиновник наелся лекарств для повышения потенции перед визитом невесты и не выжил

    Два соседа России получат «уничтожителей» С-400 раньше США

    Стали известны подробности о дроне НАТО после подачи сигнала бедствия над Черным морем

    Трамп допустил сокращение американского контингента в Германии

    Российских алиментщиков начнут ловить по-новому

    В США указали на бессмысленность трат Запада на Украину

    Все новости
