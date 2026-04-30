15:32, 30 апреля 2026

Раскрыта тайна мумии из старинного особняка

Юлия Юткина
В Великобритании установили личность мумифицированного тела, которое нашли в подвале заброшенного особняка в 2010 году. Об этом пишет Daily Mail.

Расследование началось с жалоб соседей. Они утверждали полиции, что из старинного дома идет тошнотворный запах. Полицейским пришлось пробираться на его территорию по лестнице из соседнего сада. Ориентируясь на запах, они зашли в подвал, где и обнаружили мумию. Останки были в таком состоянии, что нескольких полицейских стошнило.

Спустя 16 лет тайну мумии раскрыли. Она принадлежит ирландскому строителю по имени Фрэнк, который снимал часть дома у его владельца — Никола Халбриттера.

Раньше Халбриттер жил в особняке с матерью. Однако в 2008 году ее не стало, и мужчина потерял интерес к дому. Он съехал из особняка, перестал за ним ухаживать, а отдельные помещения стал сдавать. Считается, что он не знал о состоянии Фрэнка, поэтому не смог вовремя сообщить полиции о трупе.

Во дворе Халбриттера разрослось опасное инвазивное растение — рейнутрия японская. В доме лопнула водопроводная труба, вокруг которой стали собираться тучи комаров. В здании расплодились крысы и лисы.

Соседи неоднократно жаловались на владельца. Хабриттера несколько раз пытались обязать привести дом в порядок, но ему удавалось избегать этого.

В 2026 году ему снова выдали предписание, по которому он должен убраться на участке. Если мужчина не сделает это сам, этим займется местный совет, а потом выставит ему счет за предоставленные услуги.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли одну из загадок голой женщины, чьи останки нашли в реке недалеко от горячих источников Сайкс. Странные отметины на ее шее оказались укусами муравьев.

