Редкий побочный эффект болезни дал женщине возможность получать до 10 оргазмов за раз

52-летняя британка Роуз рассказала, как редкий побочный эффект ее болезни дал ей возможность получать до 10 оргазмов за раз. Ее историю привело издание The Guardian.

«Обычно я испытываю оргазм от шести до 10 раз — редкий побочный эффект гипермобильного синдрома Элерса-Данло», — рассказала она. Роуз добавила, что после наступления менопаузы количество оргазмов уменьшилось до двух-трех. Она начала принимать заместительную гормональную терапию, и ее особенность вернулась.

Британка добавила, что шесть лет назад она завела новый роман. По словам женщины, она и ее партнер по имени Джим оказались полностью сексуально совместимы, а ее особенность приятно удивила мужчину.

