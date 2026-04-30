«Решалы» со связями в правительстве оказались безработными аферистами

В Москве задержали мошенников, выманивавших 40 миллионов рублей у бизнесмена. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, знакомые столичного предпринимателя предложили ему участие в коррупционной схеме. За взятку в 40 миллионов рублей они обещали решить вопрос об аренде культурно-развлекательного комплекса, находящегося в собственности Москвы. При этом злоумышленники рассказывали о своих связях в региональном правительстве, которые помогут подкупить нужного чиновника.

Бизнесмен обратился в УЭБиПК столичного Главка полиции и под контролем оперативников передал в качестве предоплаты пять миллионов рублей. После этого подозреваемых задержали в одном из ресторанов. На допросе выяснилось, что злоумышленники являются безработными, а целью аферы было хищение денег.

Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

